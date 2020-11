«Je veux l’épouser», le blackiste Camara Serge Alain fou amoureux d’Emma Lohoues

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues est la célibataire la plus convoitée en Côte d’Ivoire. Un jeune ivoirien lui a déclaré sa flamme ce mardi 17 novembre 2020.

Un blackiste d’Adjamé est très amoureux de l’ex de DJ Arafat. Il s’appelle Camara Serge Alain et est très obsédé par la beauté de la jeune femme. Vendeur de téléphones au black-market d’Adjamé, il s’est confié auprès du journaliste ivoirien Louis Bancé. Selon ce dernier, l’amoureux d’Emma Lohoues a dans sa galerie, une kyrielle de photos de l’ex de DJ Arafat ainsi que sur son fond d’écran.

Camara Serge Alain, un “Blackiste” à Adjamé, fou amoureux d’Emma Lohoues et veut la rencontrer. Dans son téléphone, on trouve plusieurs images et vidéos de l’influenceuse ivoirienne et même sur le fond d’écran de ses téléphones.

Je veux épouser Emma Lohouès, mais je sais que ce n’est qu’un rêve. Je me sens insignifiant devant elle. En tout cas si on est ensemble elle ne peut jahin sortir son jeton pour payer lalé, les derniers cris c’est moi je vais les lui offrir, ça au moins je peux gérer en plus d’être un homme disponible et aimant pour elle“, a confié le blackiste d’Adjamé au journaliste Louis Bancé.

Lire l’intégralité de sa confidence

«Tu ne connaîtrais pas Emma Lohouès ? Mon rêve est de la rencontrer. Je suis amoureux d’elle, elle me fan trop. J’aime sa gamme. Parce c’est une très belle femme. En plus elle est intelligente, battante, elle dégage une bonne humeur contagieuse. Si moi j’ai une femme comme Emma, je ne peux pas durer au marché.

Normalement je rentre vers 18 heures, mais à cause d’elle, dès 14 heures, 15 heures, je gagne le temps. Et même si j’ai tapé poteau au djassa, c’est avec beaucoup de joie que je vais rentrer chez moi parce que je sais que j’y verrai une femme explosive qui va me donner du bonheur…

J’ai une copine, et elle sait ce que j’éprouve pour Emma. Elle était en colère parce que c’est Emma qui est le fond d’écran de mon téléphone. Au début elle faisait palabre mais maintenant elle a compris que c’est quelque chose de naturel qu’elle ne peut pas combattre. Elle me prend comme ça. De toute façon, nous ne sommes pas encore mariés hein. Est-ce que si garçon lui demande son numéro elle ne va pas donner ?

Emma Lohouès est une femme formidable. Vous savez pourquoi ? Du temps où elle était en liaison avec DJ Arafat, qu’est-ce que ce dernier n’a pas raconté à son sujet ? On a entendu toutes sortes d’injures dégradantes, de paroles offensantes sur la place publique. Mais avez-vous vu Emma réagir aux provocations de son ex ? Non. Elle l’a ignoré, est restée tranquille, comme si de rien n’était, et ça, ça m’a profondément marqué. Ça signifie que c’est une femme posée, tranquille, mature, sage. Elle a une hauteur d’esprit inqualifiable !

Je veux épouser Emma Lohouès, mais je sais que ce n’est qu’un rêve. Je me sens insignifiant devant elle. En tout cas si on est ensemble elle ne peut jahin sortir son jeton pour payer lalé, les derniers cris c’est moi je vais les lui offrir, ça au moins je peux gérer en plus d’être un homme disponible et aimant pour elle. Bon, si le mariage est un rêve, le rêve de la voir pourrait être peut-être réalisable ? LCB, si ta plume peut me permettre de voir Emma Lohouès, rien que cela, je serai l’homme le plus heureux de la terre», a déclaré Camara Serge Alain au journaliste.