“Je me sens trahie”, Céline Dion écœurée et impuissante

Céline Dion qui vient de perdre un important litige contre son ancienne agence artistique, ICM Partners, a déclaré qu’elle se sentait trahie. “Je me sens trahie”, a déclaré Céline Dion, manifestement triste et déçue du comportement de son ancien collaborateur.

Céline Dion vient de perdre environ 13 millions de dollars dans un procès, l’opposant à son ancien agent, Rob Prinz, et son ancienne agence artistique, ICM Partners. La Commission californienne du travail (CLC) a reconnu Céline Dion coupable dans un litige qui opposait la chanteuse à son ancienne agence artistique, ICM Partners, aux États-Unis.

Selon la Commission, le contrat stipulait que l’agence devait toucher « 1,5 % de la rémunération brute gagnée ou reçue de tous les spectacles de la résidence de Las Vegas, 3 % de tous les spectacles en tournée et 1,5 % des spectacles dans sa province natale de Québec ». Le document prévoyait également des intérêts à hauteur de 10 % par an.

La chanteuse canadienne a elle aussi réagi, précise Deadline. “J’ai versé des millions de dollars à M. Prinz pendant des années. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, mon équipe a proposé de le payer, lui, et IMC, bien plus de millions dans les années à venir, bien que nos anciens accords ne soient plus valables et que nous n’avions pas renouvelé le contrat“, a déploré Celine Dion, impuissante.

“Je ne dis pas qu’il n’a rien fait, mais il prend plus de crédit pour ma carrière que ce qu’il mérite. Quand René était en vie, il a pris soin de mes affaires et était toujours très juste avec les gens avec qui il travaillait. Il m’a appris à faire la même chose. Parce qu’il n’était pas là pour faire entendre ma voix à l’audience, j’ai l’impression que M. Prinz et ICM ont profité de leurs demandes pour l’argent et ont révélé des informations confidentielles à propos de mon contrat avec AEG [la société qui gère ses tournées, NDLR]. Je me sens trahie“, a conclu Céline Dion, manifestement triste et déçue du comportement de son ancien collaborateur.