Jalil Lespert: Laeticia Hallyday adoptée par ses parents, le couple vit déjà ensemble

Laeticia Hallyday est déjà adoptée par les parents de son nouveau chéri, le producteur et réalisateur Jalil Lespert. très amoureux, le couple vit même ensemble !

Jalil Lespert et la veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, ce sont rencontrés à la mi-octobre à Paris. Mais le duo ne se quittent plus. Il sont sont confinés depuis plusieurs semaines à Marnes-la-Coquette en compagnie des parents et enfants de l’acteur.

Selon une source du magazine Voici, Laeticia les appelle déjà ses beaux-parents, elle est ravie, elle a reconstitué un clan comme elle les aime. La même source précise: “Même André Boudou, le père de Laeticia, parle de Jalil en disant, ‘Mon gendre’.”

Mieux, la veuve de 45 ans a également convié les trois filles de son compagnon, Gena (16 ans), Aliosha (13 ans), nées d’une première union, et Kahina (10 ans), la fille qu’il partage avec son ex-compagne Sonia Rolland. Ensemble, elles passent du temps avec leur père, qui en a la garde en alternance.

Tout se passe à la Savannah qui a été longtemps désertée par Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans).C’est là que Johnny Hallyday y a rendu son dernier souffle le 5 décembre 2017, après un long combat contre un cancer du poumon.