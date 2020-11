Italie: une photo de vacances inédite de Lady Diana en bikini refait surface

Des photos de vacances de la princesse Diana, jamais publiées, font le tour des médias sociaux depuis quelques jours. Parmi elles, figure une photo de la mère des princes William et Harry prise en 1990.

Lady Diana est de retour sur les réseaux sociaux, 23 ans après sa mort. Il ne s’agit pas d’elle en personne, mais de ses photos des vacances en Italie en 1990. Sur les clichés, la princesse de Galles apparaît, décrit Closer, en maillot de bain sur le yacht du co-fondateur de la marque Valentino, Giancarlo Giammetti.

Les clichés ont été rendus publics, 23 ans après sa mort par le tabloïd britannique The Sun. Ce séjour a eu lieu, seulement deux ans avant sa séparation avec le prince Charles.

Le constat est visible, on peut voir clairement Lady Diana avec des cheveux humides se prélasser au soleil alors qu’elle tient un verre et pose dans un bikini à imprimé coloré à côté de Kyril, le prince de Preslav et le co-fondateur de Valentino Giancarlo Giammetti.

La même source informe que les photos auraient été prises à bord du yacht privé de Valentino, TMBlue One, et ont été partagées sur Instagram cette semaine par Giancarlo. Les faits se sont déroulés 9 ans après le mariage de Diana avec le prince Charles.

A l’époque, Charles avait repris sa relation avec son ancienne petite amie, Camilla Parker-Bowles, que Diana avait affrontée lors d’une fête, un an auparavant.