Italie: le Premier ministre autorise le père noël à voyager masqué avec son attestation

Un garçon de cinq ans a demandé aux autorités italiennes de ne pas confiner “Babbo Natale”, le père Noël. Une demande à laquelle le Premier ministre Giuseppe Conte a répondu sur Facebook.

Le monde entier prépare les fêtes de fin d’année et s’apprête à s’adapter aux exigences du Coronavirus. Pour les enfants, la Noel risque d’être un peu différente que d’habitude. En Italie, le premier ministre Giuseppe Conte a tout de même rassuré les enfants en ce qui concerne le père Noel. Répondant à Tommaso, un petit garçon de cinq ans qui lui a adressé une lettre lui demandant de ne pas confiner “Babbo Natale”, Conte a rassuré le peuple italien par ces mots.

« Le père Noël porte un masque et peut voyager dans le monde entier avec une attestation de déplacement », a écrit jeudi le Premier ministre sur Facebook. “Le père Noël m’a garanti qu’il possède déjà une attestation de déplacement internationale: il peut voyager partout et distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde”, a-t-il ajouté. “Il m’a confirmé qu’il utilise toujours le masque et maintient la bonne distance pour se protéger et protéger toutes les personnes qu’il rencontre”, ajoute-t-il.

Il invite ensuite le garçonnet à disposer sous le sapin, outre du lait chaud et des biscuits, un flacon de gel désinfectant, rapporte BFMtv. “Je t’annonce qu’il ne sera pas nécessaire de préciser dans ta lettre au père Noël que tu as été sage, parce que je le lui ai déjà dit”, poursuit le chef du gouvernement italien. Et de conclure: “J’ai aussi appris que tu voulais demander au père Noël de chasser le coronavirus. N’oublie pas de demander un autre cadeau”. Un discours qui, non seulement rassure les italiens, mais aussi leur rappelle les mesures à respecter pour passer un « joyeux noël ».