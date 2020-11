Iran: Hassan Rohani appelle Joe Biden à revenir à la “situation qui prévalait” avant Donald Trump

Le président iranien, Hassan Rohani, a invité le président élu américain, Joe Biden, à ouvrir une nouvelle page avec l’Iran en revenant à la «situation qui prévalait» avant Donald Trump.

À deux mois de la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump, l’Iran se montre optimiste quant à une désescalade de la tension entre Téhéran et Washington. Mercredi 25 novembre, le président iranien Hassan Rohani a invité le président élu américain Joe Biden à ouvrir une nouvelle page avec Téhéran, en revenant à la “situation qui prévalait” avant Donald Trump.

“L’Iran et les Etats-Unis peuvent tous deux décider et annoncer qu’ils reviendront à la situation qui prévalait avant le 20 janvier 2017”, date de l’entrée en fonctions de M. Trump à la Maison Blanche, a déclaré M. Rohani en Conseil des ministres. “La politique du gouvernement de la République islamique consiste à respecter des engagements contre le respect d’engagements, des actes contre des actes, la réduction de la tension contre la réduction de la tension, le respect en échange du respect”, a dit M. Rohani.

“S’il y a une telle volonté chez les futurs dirigeants américains, je pense qu’il sera très facile de résoudre” de nombreux problèmes, a affirmé le président, pour qui un retour à la situation d’avant-Trump pourrait “changer complètement le cours des choses”. Depuis l’annonce de la victoire de M. Biden à l’élection américaine du 3 novembre, le gouvernement de M. Rohani multiplie les signes d’ouverture vis-à-vis de l’ex-vice-président de Barack Obama, qui a exprimé le souhait de faire revenir son pays à l’accord de Vienne.

Le président américain Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de l’accord conclu trois ans plus tôt entre l’Iran et les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’Onu et l’Allemagne, destiné à encadrer les activités nucléaires iraniennes en échange d’une levée de sanctions internationales. L’Iran a réagi à ce retrait, et au rétablissement de sanctions américaines, en s’affranchissant progressivement des contraintes imposées à son programme nucléaire. L’entourage de Joe Biden a déclaré que le président élu des Etats-Unis entendait rétablir cet accord à condition que l’Iran le respecte à nouveau également.