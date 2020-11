Inter Milan-Real Madrid: les compositions probables

L’Inter Milan et le Real Madrid s’affrontent ce mercredi soir à San Siro, dans le cadre de la 4è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Quels onze entrants pour Antonio Conté et Zinedine Zidane?

Battu 3-2 en Espagne, l’Inter Milan reçoit ce soir le Real Madrid pour le gros choc de la quatrième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Auteurs de deux nuls et une défaite en trois sorties, les Nerazzurri sont condamnés à gagner cette rencontre au risque de compromettre leur chance de qualification en huitième. Pour ce match, Antonio Conté, privé de Marcelo Brozovic et Aleksandar Kolarov, devrait aligner un 3-4-1-2 avec Arturo Vidal en soutien du duo Lukaku-Lautaro. L’entre-jeu serait en toute logique animé par Roberto Gagliardini et Nicolo Barella.

Côté madrilène, Zidane, privé de plusieurs de ses cadres (Ramos, Karim Benzema, Sergio Ramos et Federico Valverde, blessés. Luka Jovic et Eder Militão), peut compter sur Eden Hazard, qui aura ce soir la clé de l’animation offensive. Le Belge sera assisté de Mariano Diaz, buteur face à Villarreal le week-end dernier, et Marco Asensio. En l’absence du patron de la défense madrilène, c’est le duo Varane-Nacho qui devrait assurer les rôles de dernier rempart merengue.

Les compos probables des deux équipes:

La compo probable de l’Inter : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Hakimi, Barella, Gagliardini, Young – Vidal – Lukaku, Lautaro

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Nacho, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Mariano Diaz, Hazard