Insécurité à Natitingou: voici les mesures sécuritaires prises par Taté Ouindéyama

Face à l’insécurité grandissante dans sa commune, le maire Taté Ouindéyama a pris quelques mesures sécuritaires pour rassurer ses administrés.

C’est par un communiqué radiodiffusé que l’autorité communale de Natitingou a rendu publiques, les mesures urgentes qu’il a prises face à l’insécurité grandissante sur son territoire de compétence.

Dans le communiqué rendu public le Mercredi 25 Novembre 2020, Taté Ouindéyama, Maire de la Commune de Natitingou, a porté à la connaissance de ses administrés, les nouveaux comportements à adopter afin de faire face à la situation sécuritaire actuelle.

Le respect desdites mesures par chaque fille et fils de Natitingou et l’adoption de certains comportements permettront aux forces de l’ordre de faire face plus efficacement à leur mission de protection des personnes et des biens.

Au titre des mesures prises par l’autorité communales, on retient:

La fermeture systématique des bars et cabarets au plus tard à 23 heures ;

La dénonciation des personnes suspectes ou ayant un comportement à risques;

L’interdiction de la circulation des taxi-motos dans la nuit tardive ;

Le signalement de toute personnes suspecte ou ayant un comportement étrange dans une maison ou dans le quartier aux chefs d’arrondissement et aux chefs de village et de quartier;

Il faut préciser que la flambée de l’insécurité dans cette commune a également amené la hiérarchie policière à décharger le commissaire central de la ville et à prendre d’autres mesures sécuritaires.

Communiqué du Maire de Natitingou

Le Maire de la commune de Natitingou communique :

Depuis un certain temps, les citoyens de la Commune de Natitingou sont victimes de plusieurs actes d’agressions perpétrées par des individus sans foi ni loi. Il s’agit notamment de braquages à mains armées, de cambriolages, et de meurtres. Toute chose qui crée un climat d’insécurité permanente et la psychose au sein des populations.

Le Maire rassure les uns et les autres, que des dispositions sécuritaires sont prises afin d’endiguer ce phénomène qui nuit à la libre circulation des personnes et des biens et qui met en danger la vie des citoyens.

Néanmoins, le Maire invite chaque habitant de Natitingou à adopter des comportements qui permettront aux forces de l’ordre de mieux assurer la sécurité de tous. Il s’agit notamment de :

– La fermeture systématique des bars et cabarets au plus tard à 23 heures ;

-La dénonciation des personnes suspectes ou ayant un comportement à risques ;

– L’interdiction de la circulation des taxi-moto dans la nuit tardive ;

– Le signalement de toute personnes suspecte ou ayant un comportement étrange dans une maison ou dans le quartier aux chefs d’arrondissements et aux chefs de villages et de quartier ;

Des instructions sont également données aux forces de l’ordre afin de faire respecter les décisions suivantes :

– La fermeture systématique de la voie traversant la forêt classée à partir de 20h

– La destruction de tous les ghettos fréquentés par les jeunes faisant usage de chanvre indien

-La fermeture systématique des bars et cabarets au plus tard à 23 heures ;

Le Maire

Taté OUINDEYAMA