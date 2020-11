Indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance: le Bénin classé 13è

La fondation Mo Ibrahim a publié, ce jour Lundi 16 Novembre 2020, son rapport sur la bonne gouvernance en Afrique. Sur 54 pays africains, le Bénin est positionné à la 13è place.

De 2010 à 2019, la République du Bénin a fait un bond de 1,1, selon l’indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance.

C’est ce que l’on peut retenir de la publication ce lundi 12 Novembre du rapport de la Fondation Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance en Afrique. Ainsi, sur 54 pays, le Bénin a occupé la 13ème place dans le classement avec un score de 58.6 sur 100.

De façon plus spécifique, ont peut retenir que le Bénin a progressé en matière du développement humain, avec un score de 55.0, soit plus de 4,1 entre 2010 et 2019.

Cependant, le pays reste tout de même 19ème au plan continental. La tendance est aussi à la hausse pour ce qui concerne les fondements pour une opportunité économique. Le Bénin est certes 17ème mais avec un score de 53.5 sur 100.

Sur le plan sécuritaire et de l’Etat de droit, le pays est 10ème avec un score de 66.1 et un bond de 11.0 dans la lutte contre la corruption entre 2010 et 2019. Le bond est même de 20.1 dans l‘absence de la corruption dans le secteur public entre 2010 et 2019. Et sur ce plan, le Bénin est 11ème cette année avec un score de 59.7.

Si le Bénin a avancé sur les plans précédemment cités, le pays a également régressé de 9,2 dans d’autres domaines, notamment dans l’impartialité du système judiciaire entre 2010 et 2019.

Dans ce domaine du système judiciaire, le score du Bénin cette année est de 47.6 avec un rang de 19ème. Du point de vue de la participation, des droits et de l’inclusion, le Bénin est par contre dans le rouge.

On note une détérioration de 6.2 entre 2010 et 2019. Selon le rapport publié ce lundi 16 novembre, le pays occupe la 11ème place avec un score de 59.7 sur 100.

Au niveau de la participation et des droits, le Bénin a chuté respectivement de 16.9 et 12.0 en dix ans. Il a progressé tout de même dans la même période dans le domaine de l’inclusion et l’égalité, de même que la question du genre.

Rappelons que l’indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance prend en compte, dans 54 pays africains, la sécurité, la justice, la transparence, le climat des affaires, le développement humain.