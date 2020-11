“Il va y avoir de la pagaille dans notre pays”, Donald Trump

Donald Trump vient encore de démontrer qu’il ne s’avouera pas facilement vaincu s’il perd. À deux jours de l’élection présidentielle américaine, le milliardaire a encore emballé le rythme effréné de sa campagne pour rattraper Joe Biden.

Comme Donald Trump et Joe Biden, plus de 90 millions d’Américains ont déjà voté à la présidentielle, sur les plus de 230 millions d’électeurs américains. Signe de la tension qui règne dans tout le pays à l’approche du scrutin, des commerces de plusieurs villes américaines, dont New York et la capitale Washington, se barricadaient par crainte de manifestations qui pourraient dégénérer.

En cas de course serrée et de résultats retardés, certains craignent que des partisans des deux candidats sortent dans la rue pour réclamer l’abandon de l’adversaire. “Il va y avoir de la pagaille dans notre pays”, a prédit Donald Trump samedi.

Et le président n’a pas rassuré en refusant à plusieurs reprises de dire clairement s’il céderait pacifiquement le pouvoir en cas de défaite le 3 novembre. CNN a néanmoins révélé, samedi, que plusieurs responsables de la Maison Blanche collaboraient bien depuis des mois, comme le veut la tradition, avec l’équipe Biden pour préparer une éventuelle passation de pouvoirs.