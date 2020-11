Hommage à Diego Maradona: le Barça va payer l’amende de Lionel Messi

Selon la presse ibérique, le Barça devrait payer l’amende de 3000 euros infligée par la Fédération espagnole à Lionel Messi pour sa célébration en hommage à Diego Maraona, décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans.

Auteur d’un doublé face à Osasuna (4-0) ce weekend en Liga, Lionel Messi a célébré ses réalisations d’une façon bien particulière. Alors que le monde entier pleure encore la disparition de la légende argentine, Diego Maradona, décédée mercredi dernier à l’âge de 60 ans, des suites d’un arrêt cardio-respiratoire, la Pulga a honoré son idole de la plus belle des manières. Après avoir marqué, le capitaine du Barça a enlevé son maillot pour laisser apparaître le maillot que portait Diego Maradona au Newell’s entre 1993 et 1995.

Un bel hommage du sextuple Ballon d’or, qui devrait pourtant être sanctionné selon ‘Sport’. En effet, en enlevant son maillot en plein match, Lionel Messi a violé l’article du code disciplinaire de la Fédération espagnole qui stipule que “le joueur qui, à l’occasion d’avoir marqué un but ou pour toute autre cause dérivée des vicissitudes du match, soulève son maillot et affiche toute sorte de publicité, slogan, légende, acronyme, anagrammes ou dessins, quels que soient son contenu ou la finalité de l’action, elle sera punie, en tant qu’auteur d’un délit grave, d’une amende pouvant aller jusqu’à 3000 euros et d’un avertissement“. Le Barça ne devrait pas échapper à l’amende de 3000 euros malgré le contexte.