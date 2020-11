Hécatombe au Real Madrid: Zidane perd tous ses défenseurs

Alors qu’il a déjà perdu sur blessure Dani Carvajal, Nacho et Eder Militao (Covid), Zinédine Zidane va également faire sans Sergio Ramos et Raphael Varane, sortis sur blessure avec leur différente sélection mardi soir en ligue des nations.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent au Real Madrid. Alors que l’infirmerie de la Casa Blanca est déjà pleine avec les blessures de Dani Carvajal, Nacho et Eder Militao (Covid), le club madrilène sera également privé de Sergio Ramos et de Raphael Varane, touchés au muscle mardi en Ligue des nations. Titulaire lors de la balade de l’Espagne face à l’Allemagne (6-0), le capitaine du Real Madrid a cédé sa place à Eric Garcia avant la pause, après un accrochage avec un défenseur allemand. Le joueur devrait suivre ce mardi des examens médicaux pour déterminer l’étendue de sa blessure. A priori, il devrait rater les prochains matchs du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions.

Un peu plus au nord du côté de Saint-Denis, c’est son coéquipier dans l’axe Raphaël Varane qui subissait le même sort. Le Français, titularisé à nouveau par Didier Deschamps, ne retrouvait pas le chemin des terrains au retour des vestiaires, remplacé par Kurt Zouma. Son sélectionneur confirmait ensuite la triste nouvelle. On pourrait donc avoir une charnière inédite ce week-end pour la Maison Blanche, le tout avant un choc décisif en Ligue des Champions en Italie face à l’Inter Milan ! Les prochains jours s’annoncent bouillants dans la capitale espagnole