Guinée: la ministre Zenab Dramé au cœur d’un scandale de plus de 200 milliards GNF (plus de 17M€)

La ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Zenab Dramé, est accusée de détournement de plus de 200 milliards GNF (plus de 17M€) dans trois départements, rapporte Guineenews.

C’est l’information qui agite fortement la toile en Guinée. Nommée par le président Alpha Condé, la ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Zenab Dramé, est au cœur d’un scandale de plus de 200 milliards GNF (plus de 17M€). Selon Guinenews, elle aurait détourné la somme dans trois départements du pays.

« Pour l’organisation des examens nationaux au compte de l’année 2020, le ministère a demandé 27 milliards GNF. La ministre Zenab a majoré ce montant à 43 milliards de nos francs, soit une augmentation de 65,38% du montant initial. Pire, sur les 43 milliards GNF débloqués des comptes du Trésor public pour l’organisation des examens, elle n’a donné que 15 milliards GNF au chef service des examens et contrôle qui ne suffisaient pas pour l’organisation des deux semaines d’examens théorique et pratique. Elle a empoché toute seule et ses complices 28 milliards GNF au lieu de les retourner dans les caisses de l’Etat. Elle a laissé un déficit de plus de 100 milliards GNF quand elle était DAF au ministère de la Santé. Au ministère de l’Agriculture, l’équipe d’enquête a établi un montant de 56 milliards de francs guinéens subtilisé par Zenab Nabaya quand elle était DAF là-bas…», a révélé une source anonyme, selon des propos rapportés par Guineenews.

Selon la même source, les biens de la ministre en Guinée comme à l’étranger, seront saisis sur ordre d’Alpha Condé et seront vendus pour rembourser l’argent de l’Etat.