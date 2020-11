Guinée: la CEDEAO félicite Alpha Condé pour sa réélection et appelle au dialogue dans le pays

La CEDEAO a adressé ses félicitations au président guinéen, Alpha Condé, après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Une déclaration qui vient ainsi conforter le troisième mandat du président réélu.

« La commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a pris note de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 et de l’élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême », a indiqué l’organisation sous-régionale dans un communiqué publié mardi. Outre cela, elle a adressé ses félicitations au nouveau chef d’Etat guinéen et se rend disponible pour l’accompagner dans son mandat.

« La Commission de la CEDEAO adresse ses chaleureuses félicitations au président élu et lui présente ses vœux de réussite dans sa mission pour le bénéfice des guinéens et la république de Guinée », a indiqué le communiqué. Le scrutin étant suivi de contestations et d’une crise politique dans le pays, la CEDEAO a invité les uns et les autres à résoudre les différends politiques par le dialogue dans le but de préserver la paix. « Elle réaffirme sa disponibilité à accompagner la république de Guinée dans ses actions visant au renforcement de la démocratie et au développement économique et social », rapporte le document.