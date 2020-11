« Griezmann et Messi jouent comme des pâtissiers », Marco Van Basten

L’ancienne gloire de l’Ajax et de l’AC Milan, Marco Van Basten, a dézingué Antoine Griezmann et Lionel Messi pour leur début de saison catastrophique.

C’est un secret de polichinelle. Lionel Messi traverse la pire période de sa carrière. A l’image du Barça qui alterne le moins bon et le mauvais à chaque sortie, le capitaine argentin végète dans une méforme inquiétante. Sur ses six réalisations de ce début de saison, plus de la moitié ont été inscrites sur penalty. Moins impliquée dans les rencontres à l’instar de sa piètre performance lors du match face à l’Atletico Madrid (0-1) en 10è journée de Liga, la star blaugrana et son coéquipier français Antoine Griezmann ont été comparés à des pâtissiers par l’ancienne gloire de l’Ajax Amsterdam et du Milan AC dans un entretien accordé à Ziggo Sports.

« Messi joue mal, Griezmann et lui jouent comme des pâtissiers, a confié l’ancien buteur des Rossoneri. Messi n’est pas content de sa situation à Barcelone. Et il y a le problème avec Griezmann. C’est une addition de tous ces facteurs. On ne voit pas le Messi qu’on connaît. »