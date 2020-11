Grave accident de la route de Johnny Hallyday: Sylvie Vartan passe à travers le pare-brise

Johnny Hallyday a fait un très grave accident de la route avec son ex-femme, Sylvie Vartan. Le drame s’est produit en février 1970 et Sylvie Vartan a été complètement défigurée.

L’ancien secrétaire particulier de Johnny Hallyday, Sacha Rhoul, a fait des révélations dans un livre intitulé Johnny Hallyday et les anges gardiens, la vérité enfin révélée, sur le grave accident de la route, dont a été victime la star mais surtout sa compagne de l’époque, Sylvie Vartan.

En plus de confier un comportement odieux d’Adeline Blondieau envers Jean Basselin et d’accuser Laeticia Hallyday qui aurait manipulé le Taulier pour son testament, Sacha Rhoul a évoqué un fait dramatique de la vie du chanteur. A l’en croire, il a eu un grave accident de voiture avec Sylvie Vartan, le 20 février 1970.

Johnny a perdu le contrôle de la voiture

L’incident s’est produit alors que le couple était en tournée dans le nord-est de la France. Selon Voici, Johnny Hallyday et son équipe ont pris la route en voiture pour un trajet Strasbourg-Belfort afin de se rendre à un concert prévu le soir même. “Si c’est Sacha Rhoul qui était chargé de prendre le volant du véhicule, une DS 21, le rocker en a finalement pris les commandes”, précise le média.

En effet, à 20h30, en plein hiver, avec une route glissante et une visibilité réduite en raison de la grêle, le secrétaire particulier a voulu rester prudent et ne roulait pas vite. Pour ne pas être en retard, le taulier a donc changé de place avec son ami et Sylvie Vartan, également du voyage, s’est placée du côté passager, avant le drame. “Quelques kilomètres plus tard, Johnny a perdu le contrôle de la voiture en prenant un virage verglacé. Le véhicule a finalement percuté violemment un arbre et s’est disloqué”, a raconté Sacha dans son livre.

“Sylvie passe à travers le pare-brise”

“Sylvie passe à travers le pare-brise, elle est gravement blessée. C’était à l’époque des pare-brises en verre, une horreur ! Comme il est grand, Johnny heurte le pare-soleil, et se casse le nez. Micky Jones (le guitariste du rocker, ndlr), qui était à côté de moi, a les côtes enfoncées et moi, qui étais derrière Sylvie, j’ai la jambe cassée“, a-t-il révélé.

A l’en croire, la mère de David a été la plus touchée dans cet accident de route. D’après elle, “le visage en sang“, elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales aux Etats-Unis. “C’était un cauchemar ! Je m’en souviendrai toute ma vie. On a eu très peur pour Sylvie !”, va-t-il lâcher.