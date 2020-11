Grammy Awards: Beyoncé, la reine de la pop, en tête avec neuf nominations

La reine de la pop Beyoncé est en tête des nominations pour les Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique, avec neuf nominations y compris dans les plus prestigieuses catégories d’Album de l’année et de Chanson de l’année.

Les nominations aux Grammy Awards viennent d’être annoncées, mardi 24 novembre. La reine de la pop Beyoncé est arrivée en tête des nominations pour les récompenses américaines de la musique. Elle a reçu neuf nominations y compris dans les plus prestigieuses catégories d’Album de l’année et de Chanson de l’année.

À 39 ans et déjà 24 Grammys à son actif, Beyoncé, avec son album «Black Parade» sorti en pleines manifestations contre les inégalités raciales, devance deux autres chanteuses pop, la Britannique Dua Lipa et l’Américaine Taylor Swift, ainsi que le rappeur Roddy Ricch: ils ont remporté six nominations chacun lors des annonces 100% virtuelles organisées par l’Académie américaine de la musique. Dans un monde de la musique durement éprouvé par la pandémie, ces nominations — avant l’annonce des lauréats prévue le 31 janvier 2021 — ont fait la part belle aux femmes.

Voici les principales nominations

– Album de l’année – Jhené Aiko, “Chilombo” Black Pumas, “Black Pumas (Deluxe Edition)” Coldplay, “Everyday Life” Jacob Collier, “Djesse Vol.3” HAIM, “Women in Music Pt. III” Dua Lipa, “Future Nostalgia” Post Malone, “Hollywood’s Bleeding” Taylor Swift, “Folklore” –

Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre – Beyoncé, “Black Parade” Black Pumas, “Colors” DaBaby featuring Roddy Ricch, “Rockstar” Doja Cat, “Say So” Billie Eilish, “Everything I Wanted” Dua Lipa, “Don’t Start Now” Post Malone, “Circles” Megan Thee Stallion featuring Beyoncé, “Savage” –

Chanson de l’année, attribué aux auteurs/compositeurs – Beyonce, Denisia Andrews, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk et Rickie “Caso” Tice, “Black Parade” Roddy Ricch et Samuel Gloade, “The Box” Taylor Swift et Aaron Dessner, “Cardigan” Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk et Billy Walsh, “Circles” Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa et Emily Warren, “Don’t Start Now” Billie Eilish et Finneas O’Connell, “Everything I Wanted” HER, Dernst Emile II et Tiara Thomas, “I Can’t Breathe” Julia Michaels et JP Saxe, “If The World Was Ending” – Révélation de l’année – Ingrid Andress Phoebe Bridgers Chika Noah Cyrus D Smoke Doja Cat Kaytranada Megan Thee Stallion –

Meilleur clip – Beyoncé, “Brown Skin Girl” Future featuring Drake, “Life Is Good” Anderson.Paak, “Lockdown” Harry Styles, “Adore You” Woodkid, “Goliath” – Meilleur album de rap – D Smoke, “Black Habits” Freddie Gibbs & The Alchemist, “Alfredo” Jay Electronica, “A Written Testimony” Nas, “King’s Disease” Royce Da 5’9″, “The Allegory” –

Meilleur album de rock – Fontaines DC, “A Hero’s Death” Michael Kiwanuka, “Kiwanuka” Grace Potter, “Daylight” Sturgill Simpson, “Sound & Fury” The Strokes, “The New Abnormal” – Meilleur album vocal pop – Justin Bieber, “Changes” Lady Gaga, “Chromatica” Dua Lipa, “Future Nostalgia” Harry Styles, “Fine Line” Taylor Swift, “Folklore” –

Meilleur album de musique alternative – Fiona Apple, “Fetch the Bolt Cutters” Beck, “Hyperspace” Phoebe Bridgers, “Punisher” Brittany Howard, “Jaime” Tame Impala, “The Slow Rush” –

Meilleur album de musique du monde – Antibalas, “Fu Chronicles” Burna Boy, “Twice as Tall” Bebel Gilberto, “Agora” Anoushka Shankar, “Love Letters” Tinariwen, “Amadjar”