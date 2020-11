Golden Boy 2020: Erling Haalang s’adjuge le trophée

Le quotidien italien Tuttosport a dévoilé la grand gagnant pour l’édition 2020 du prestigieux prix Golden Boy. Et c’est l’attaquant norvégien de Dortmund, Erling Haalang, qui a décroché le Graal.

Le quotidien italien Tuttosport a révélé ce samedi le gagnant pour son prix du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, évoluant en Europe, le Golden Boy. Devenu une référence depuis une dizaine d’années, ce trophée est une sorte de Ballon d’Or pour les espoirs, les plus méritants de la saison. Et il s’agit du buteur norvégien, Erling Haalang. Quatrième lors de la précédente édition derrière Joao Felix, Jadon Sancho et Kai Havertz, l’attaquant du Borussia Dortmund a été cette fois-ci plébiscité.

A lire aussi: Real Madrid: Luka Jovic positif au coronavirus

Auteur d’une saison 2019-2020 remarquable avec le BVB, l’avant-centre de 20 ans devance l’attaquant barcelonais Ansu Fati (18 ans) et l’international canadien Alphonso Davies (20 ans). La nouvelle pépite française, Eduardo Camavinga (18 ans), termine lui 5e de ce classement, tandis que le latéral gauche du PSG Mitchel Bakker (20 ans), présent dans les 20 finalistes, n’a récolté aucun vote.

Le classement complet du Golden Boy 2020

1 – Erling Haaland (Borussia Dortmund) : 302 points

2 – Ansu Fati (FC Barcelone) : 239 pts

3 – Alphonso Davies (Bayern Munich) : 226 pts

4 – Jadon Sancho (Borussia Dortmund) : 80 pts

5 – Eduardo Camavinga (Rennes) : 50 pts

6 – Dejan Kulusevski (Juventus) : 41 pts

7 – Phil Foden (Manchester City) : 36 pts

8 – Dominik Szoboszlai (Salzbourg), Bukayo Saka (Arsenal) : 13 pts

10 – Vinicius Junior (Real Madrid) : 9 pts

11 – Ferran Torres (Manchester City) : 8 pts

12 – Mason Greenwood (Manchester United) : 7 pts

13 – Sandro Tonali (Milan) : 6 pts

14 – Sergino Dest (FC Barcelone) : 3 pts

15 – Ryan Gravenberch (Ajax), Rodrygo (Real Madrid), Jonathan David (LOSC) : 1 pt