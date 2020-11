Ghana: sept (07) choses à savoir sur le défunt président ghanéen, Jerry John Rawlings

L’ancien président du Ghana, Jerry John Rawlings, est décédé ce jeudi matin à l’âge de 73 ans à l’hôpital universitaire Korle Bu d’Accra, après une brève maladie.

Il n’est plus de ce monde. Jerry John Rawlings, ancien président du Ghana, s’en est allé ce jeudi, plongeant l’Afrique dans une tristesse. Pour certains dirigeants africains, c’est un panafricaniste et une figure emblématique de l’Afrique qui vient de passer de vie à trépas. “L’Afrique vient de perdre un digne fils et une valeur sûre. C’est une perte pour le continent noir”, déplorent certaines personnalités africaines.

Pendant que les hommages fusent des quatre coins du monde, mettant en exergue les mérites du défunt, découvrons ensemble sept (07) choses sur l’illustre disparu.

Ci-dessous, sept (07) choses à savoir sur le défunt Jerry Rawling

1. Jerry Rawling est né à Accra le 22 juin 1947 d’une mère ghanéenne de Dzelukope, près de Keta dans la région de Volta et d’un père écossais.

2. Il a terminé ses études secondaires au Collège Achimota en 1967. Il a rejoint l’armée de l’air du Ghana peu de temps après. En mars 1968, il est affecté à Takoradi, dans la région occidentale du Ghana, pour poursuivre ses études. Il est diplômé en janvier 1969.

3. Il a été chef d’Etat-major de la défense du Ghana, de novembre 1982 à août 1983.

4. Rawlings a mené un coup d’Etat infructueux contre le gouvernement militaire au pouvoir le 15 mai 1979. Au cours de son procès, Rawlings a justifié son action en affirmant que la corruption officielle avait érodé la confiance du public dans le gouvernement et terni l’image des forces armées.

5. Il a été élu sur le ticket du NDC en tant que premier président de la quatrième république du Ghana avec Kow Nkensen Arkaah comme vice-président. Il a été réélu président en 1996 avec John Evans Atta-Mills comme vice-président.

6. C’était un passionné de football et de boxe.

7. C’était un choriste.