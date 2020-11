Ghana – Présidentielle: les mises en garde de Olusegun Obasanjo à Akufo Addo et John Mahama

L’ancien président du Nigéria Olusegun Obasanjo, a mis en garde les candidats à la présidence ghanéenne contre la violence avant les élections générales du 7 décembre dans le pays, rapporte Ripples Nigeria.

Le Ghana se prépare pour une élection présidentielle dans quelques jours et les candidats sont en pleine campagne pour tenter de remporter la victoire. Lors de l’élection présidentielle, le président sortant Nana Akufo-Addo du NPP, affrontera l’ex-président John Mahama qui représente le NDC. En prélude au scrutin, l’ancien président du Nigéria Olusegun Obasanjo a appelé les deux candidats à assurer la paix et la stabilité dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

“Je vous écris, dirigeants des deux principaux partis politiques du Ghana, pour vous exhorter à faire tout ce que vous pouvez pour assurer un déroulement pacifique des élections générales”, indique une section de la lettre d’Obasanjo. L’ancien président nigérian a également exhorté Akufo-Addo et Mahama à se respecter mutuellement et à s’abstenir d’inciter à la violence avant, pendant ou après les élections.

« Votre rôle est unique en ce sens que le NPP et le NDC sont les principaux acteurs, ont apporté des contributions significatives à la paix et à la stabilité du Ghana et sont investis de la capacité, de l’influence et du contrôle nécessaire pour construire et façonner les discussions et processus nationaux les prochaines élections. Je vous supplie d’aborder ces élections avec un esprit très compétitif , mais aussi le respect de l’autre, le respect des valeurs démocratiques, l’ amour pour le pays, et un sens de la responsabilité de préserver les acquis du Ghana a fait depuis l’avènement de la démocratie, » peut-on lire dans la lettre, a indiqué le Nigérian.