Ghana: décès de l’ancien président Jerry John Rawlings

L’ancien président ghanéen Jerry John Rawlings est mort, ce jeudi 12 novembre 2020, après une courte maladie.

L’ancien président GhanaWeb croit savoir qu’il est décédé, aujourd’hui, 12 novembre 2020, après une brève maladie. D’après le médias public Daily Graphic, l’ancien président avait été admis à l’hôpital universitaire de Korle Bu, il y a environ une semaine pour une maladie non déclarée. Il avait 73 ans.

On se souviendra que M. Rawlings a récemment perdu et enterré sa mère le mois dernier. Jerry John Rawlings est né à Accra le 22 juin 1947, d’une mère ghanéenne de Dzelukope, près de Keta, dans la région de la Volta, et d’un père écossais.