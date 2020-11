Gestion de la dette du Bénin: Romuald Wadagni expose la politique mise en place par le gouvernement

Présent à l’hémicycle ce mardi 10 Novembre 2020, dans le cadre de la présentation des mesures fiscales contenues dans la loi des finances de l’année 2021, Romuald Wadagni a fait un exposé sur la politique gouvernementale de la dette publique du Bénin.

Profitant ce mardi de la présentation des mesures fiscales de la loi des finances exercice 2021, l’argentier national, le ministre Romuald Wadagni a levé un coin de voile sur la politique du gouvernement sur la gestion de la dette de l’Etat. De l’exposé du ministre de l’économie et des finances sur la stratégie du gouvernement sur la gestion des dettes de l’Etat, il ressort que la dette publique du Bénin est viable.

La stratégie adoptée par le gouvernement béninois, à croire l’argentier national, est rassurante et rassure d’ailleurs les partenaires techniques et financiers qui continuent de faire confiance au pays et de lui décerner des distinctions. Grâce à sa stratégie d’endettement qui s’inscrit dans un cadre global, le Bénin, indique le ministre, n’improvise plus en matière d’endettement. Le pays sait en effet désormais quand et pourquoi il faut contracter de dettes.

A croire le ministre Romuald Wadagni, la politique économique actuelle du pays, consiste à orienter la dette vers l’investissement public. Les dettes sont en effet orienter vers les besoins d’investissement, et non de fonctionnement.

L’autre avantage de la politique gouvernementale de la dette de l’Etat, c’est que le taux et la durée de remboursement de la dette restent compatibles à sa finalité. Le taux de remboursement par exemple reste assez faible et permet tout de même la création de richesse dans le pays.

La gestion rigoureuse de la dette rassure les partenaires techniques et financiers, qui par conséquent accorde au pays la facilité à l’endettement. A en croire Romuald Wadagni, c’est la bonne gestion de la dette qui a permis au Bénin de sortir de la liste des pays pauvres très endettés.