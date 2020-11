François Hollande en couple avec une danseuse? Sa compagne fait taire la polémique

Il y a quelques jours, l’ex président François Hollande a été annoncé en couple avec une danseuse. Alors que la polémique s’enfle sur la toile, la compagne de l’ex-président, l’actrice Julie Gayet fait taire les rumeurs avec une photo chic.

Julie Gayet et François Hollande sont plus heureux que jamais. C’est ce qu’à essayer de faire comprendre sa femme en postant un cliché complice sur Twitter.

Alors que le magazine Voici a révélait que François Hollande serait en couple avec une danseuse, l’actrice Julie Gayet a prouvé sa complicité avec l’ancien président de la République. A en croire la photo, le couple est plus que jamais amoureux.

Le constat est visible, joue contre joue et souriant, le couple s’affiche sans peur tandis que l’actrice n’a pas manqué d’exprimer son amour avec un emoji coeur.

Julie Gayet et François Hollande très discrets

La relation entre Julie Gayet et François Hollande a été officialisée la fin du mandat présidentiel. On se rappelle que leur première apparition officielle remonte aux obsèques de Johnny Hallyday, en décembre 2017. “Je reste persuadée qu’il faut rester vigilant, laisser la porte fermée sur sa vie privée. Je ne transigerai jamais sur cette ligne de conduite et François a la même pudeur que moi”, expliquait t-elle en juin dernier.

Toutefois, leur idylle avait été révélée au grand jour en 2014. Alors que Hollande était président de la république française, la comédienne n’avait pas pris ses quartiers à l’Élysée pour rester auprès de son compagnon.

Mieux, à l’époque, elle a préféré se tenir éloignée de la vie politique pour mieux le retrouver à la fin de son mandat. “Quand nous avions posé ensemble après Élysée, par exemple, c’était pour faire taire les commentaires et dire : ‘Notre discrétion n’est pas synonyme de problème de couple. Tout va bien, mais vous n’en saurez pas plus. Laissez-nous vivre'”, justifiait t-elle.