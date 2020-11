France: Nicolas Sarkozy devant les juges pour corruption et trafic d’influence

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, doit comparaître lundi devant la justice lors d’un procès pour corruption et trafic d’influence.

Sarkozy est accusé d’avoir tenté d’obtenir illégalement des informations d’un magistrat sur une enquête le concernant en 2014. L’homme politique de 65 ans est inculpé avec deux autres personnes, son avocat Thierry Herzog, 65 ans, et le magistrat Gilbert Azibert, 73 ans. Si les accusations contre eux sont reconnues par le tribunal parisien, les trois personnalités encourent jusqu’à 10 ans de prison et une amende maximale d’un million d’euros. Toutefois, Sarkozy et ses co-accusés nient en bloc tous les fais qui leur sont reprochés.

L’ancien président et les autres personnalités devraient comparaitre devant le juge régulièrement pour des audiences qui se dérouleront jusqu’au 10 décembre. Sarkozy et Herzog sont soupçonnés d’avoir promis à Azibert un emploi à Monaco en échange d’une fuite d’informations sur une enquête sur un financement illégal présumé de la campagne présidentielle de 2007 par la femme la plus riche de France, l’héritière de L’Oréal, Liliane Bettencourt.

En 2014, Sarkozy et Herzog ont utilisé des téléphones portables secrets, enregistrés sous le pseudonyme «Paul Bismuth», pour avoir des discussions privées, car ils craignaient que leurs conversations ne soient écoutées. Sarkozy et Herzog ont expliqué qu’ils avaient acheté les téléphones pour éviter d’être ciblés par des écoutes téléphoniques illégales. Les juges d’instruction soupçonnent cependant qu’ils voulaient en fait éviter d’être écoutés par les enquêteurs.