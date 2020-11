France: la liste de Deschamps face à la Finlande, le Portugal et la Suède

Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués en équipe de France pour les rencontres du mois de novembre. Les Français croiseront le fer avec la Finlande en amical puis le Portugal et la Suède en Ligue des nations.

La trêve internationale du mois de novembre s’ouvre dans 15 jours. La France, champion du monde en titre, défiera en amical la Finlande le 11 novembre, avant de croiser le fer avec le Portugal (14 novembre) et la Suède (17 novembre) en Ligue des nations. En prélude à ces compétitions, le sélectionneur Didier Deschamps a communiqué ce jeudi sa liste des joueurs convoqués. Le technicien français a retenu un groupe élargi à 26 joueurs où figurent deux cadres du PSG: Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Le premier souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et le second a précipité la défaite des Parisiens face à Leipzig (1-2) mercredi en Ligue des champions.

La Liste de l’Equipe de France

Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, Benoît Costil

Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma

Milieux : N’Golo Kanté, Steven N’Zonzi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Marcus Thuram, Kylian Mbappé