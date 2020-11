France – Coronavirus: le professeur Didier Raoult poursuivi pour “charlatanisme”

Selon les informations du Parisien, le professeur Didier Raoult va devoir rendre des comptes devant ses pairs. Il est reproché au directeur de l’IHU de Marseille une série d’entorses au code de déontologie comme, par exemples : “désinformation du public”, “exposition à un risque injustifié” et même… “charlatanisme”.

Le professeur Didier Raoult va être poursuivi par l’Ordre des médecins devant la chambre disciplinaire, a annoncé ce jeudi sur BFMTV son avocat Me Fabrice Di Vizio, confirmant une information du Parisien. “C’est parfaitement banal. Des médecins qui sont poursuivis par l’Ordre, c’est parfaitement banal. Je n’ai aucune inquiétude. Ce n’est pas parce que Didier Raoult est poursuivi qu’il va être condamné”, a assuré son conseil sur notre plateau.

Selon le site du Parisien, Didier Raoult est poursuivi par l’Ordre des médecins pour une série d’entorses au code de déontologie comme, par exemples : “désinformation du public”, “exposition à un risque injustifié” et même… “charlatanisme”. Ou encore “violation de la confraternité”, toujours selon la même source.

Vers une radiation ?

Un collectif composé de cinq médecins hospitaliers estime notamment que le discours du Pr Raoult “s’oppose aux données et résultats scientifiques”. Pour eux, le célèbre infectiologue est allé “jusqu’à prôner et prescrire des thérapeutiques et associations médicamenteuses non éprouvées, au minimum inefficaces, au pire dangereuses”.

Didier Raoult faisait notamment la promotion de l’hydroxychloroquine dans la lutte contre le virus, ce qu’aucun médecin ne validait. Le professeur marseillais devrait comparaître devant la chambre disciplinaire de l’ordre régional des médecins dans les mois qui viennent.