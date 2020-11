France: ce fonctionnaire licencié pour avoir regardé du porn0 au travail

En France, un fonctionnaire a été licencié pour avoir passé tout son temps de travail à regarder du porn0.

En raison de l’utilisation d’internet et des ordinateurs, il est très facile pour certains employés de se connecter au service. Un français qui en a profité pour regarder des vidéos pornographique a subi la sanction sans appel de son patron.

Il s’agit d’un agent de la ville de Givors, près de Lyon (Rhône), qui avait été révoqué le 6 janvier 2016 pour avoir consulté des contenus pornographiques pendant ses heures de travail. A l’époque, considérant qu’il s’est agit d’un jugement disproportionnée, il a fait appel de cette décision. Selon les informations du quotidien Le Progrès, la cour administrative d’appel a rejeté son recours, des années plus tard.

Condamné à verser 1.000 euros à la ville de Givors

Les faits se sont déroulés à l’été 2015, où l’agent a consulté des sites pornographiques pendant six jours et pendant ses heures de service. A en croire les détails, il aurait passé, en tout et pour tout, pas moins de 43 h 15. Ce qui constitue une moyenne de sept heures par jour utilisée pour visionner ce type de contenu sur son ordinateur professionnel.

En plus de cela, il aurait, d’après l’administration, tenu des propos irrespectueux, voire insultants à l’encontre de ses supérieurs et collègues. La cerise sur le gâteau serait ses paroles déplacées, à caractère sexuel à l’égard de l’une de ses collègues, l’invitant à s’asseoir sur ses genoux, alors qu’elle lui signalait être fatiguée.

C’est pourquoi, la cour d’appel a rejeté ses recours et le condamne à verser 1.000 euros à la ville de Givors. Toutefois, le fonctionnaire en question, le désormais ex-agent municipal, peut encore se pourvoir en cassation.