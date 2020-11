Financement Libyen: le principal accusateur fait volte-face et dédouane Sarkozy, que s’est-il passé?

L’affaire de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy connait un revirement spectaculaire, alors que l’un des principaux accusateurs fait volte-face et le dédouane dans un élément de BFMtv.

L’homme d’affaires franco-libanais, Ziad Takieddine, qui est considéré comme le principal accusateur de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, dans la sulfureuse affaire de financement libyen dans laquelle ce dernier a été mis en examen, a été retrouvé et interrogé à nouveau sur la question par BFMtv. Mais c’est avec étonnement qu’on apprend de la bouche du même Takieddine que jamais Nicolas Sarkozy n’a reçu de l’argent de l’ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi.

« Je confirme que ceci n’est pas vrai. Monsieur Sarkozy n’a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu’il ne le faisait jamais », a déclaré Takieddine aux journalistes. Il poursuit en soulignant que tout ce qu’il avait déclaré, lui avait été dicté par le juge en charge de l’affaire, Serge Tournaire. « Ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis et que j’ai toujours dits, il n’y a pas eu financement de campagne présidentielle de monsieur Sarkozy, jamais », a-t-il martelé.

Pourquoi un tel revirement ?

Les nouvelles déclarations de Ziad Takieddine viennent comme une bombe dans cette affaire qui fait des vagues depuis plusieurs années. L’homme d’affaires qui a été condamné à cinq ans de prison en France mais s’est enfuit vers son pays, le Liban. Le Liban n’extradant pas ses ressortissants, il se retrouverait dans une situation financière plutôt désastreuse à Beyrouth. Connu dans le monde des affaires comme quelqu’un qui n’agit que là où sont ses intérêts, on pourrait faire des rapprochements en ce qui concerne son revirement spectaculaire.

En effet, « Zigzag », comme on nomme Takieddine dans le monde des affaires alors qu’il n’est pas très content dans ses déclarations, pourrait avoir un intérêt financier dans cette affaire. Etant un fugitif, tous ses comptes bancaires ont été gelés par la justice française et donc il est acculé financièrement. De l’autre côté, cela pourrait tout changer ou presque, dans le processus judiciaire contre Sarkozy puisqu’il s’agit du principal accusateur dans cette affaire. C’est donc une aubaine pour Sarko qui d’ailleurs s’est très vite saisi de cette nouvelle pour crier l’éclatement de la vérité. Cependant, une question reste. Takieddine n’aurait-il pas été convaincu de faire cette déclaration par quelqu’un que cela arrange contre une meilleure situation financière ?