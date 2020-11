FIFA The Best 2020: les nominés

La FIFA a rendu publique, ce mercredi, la liste des nominés pour son trophée du meilleur joueur de l’année: The Best 2020. Les Africains de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, font partie des nominés.

Contrairement à France Football qui ne décernera pas de Ballon d’or cette année en raison de la crise du coronavirus, la FIFA va bien, de son côté, récompenser son joueur de l’année 2020. L’instance mondiale a communiqué ce mercredi la liste des candidats en lice pour le prestigieux prix The Best. 11 joueurs sont retenus pour le titre suprême. Des joueurs sélectionnés à partir de leurs performances durant la période, allant du 8 juillet 2019 au 7 octobre 2020.

La FIFA précise que le “vote pour désigner le vainqueur sera effectué par quatre catégories de votants ayant le même poids (fans, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales)”. Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront révélés à une date ultérieure et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui se tiendra à Zurich le 17 décembre. L’an dernier, c’est Leo Messi qui avait gagné. D’autres distinctions seront aussi décernées en décembre prochain par la FIFA, notamment le prix Puskas récompensant le plus beau but.

Les 11 nommés pour le trophée The Best – Joueur de la FIFA 2020

Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Sadio Mané (Liverpool)

Kylian Mbappé (PSG)

Leo Messi (FC Barcelone)

Neymar Junior (PSG)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)