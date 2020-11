Fidel Castro: quatre ans après sa mort, il est décrit comme «une source d’inspiration»

Le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro (1926-2016), a été décrit comme une source d’inspiration avec ses idées et ses luttes pour les militants des causes justes. Une description qui intervient mardi, à l’occasion de l’anniversaire de son décès en 2016.

La militante solidaire Maigualida Rivas, membre de l’ALBA-TCP Groupe France et le Cercle bolivarien de Paris, a rappelé l’héritage de Fidel Castro, à l’occasion du 4ème anniversaire de sa mort, le 25 Novembre. « Notre condition, militants de causes justes, et en particulier ceux de Notre Amérique, comme l’a dit Jose Marti, a été inspirée par les idées et les luttes menées par Fidel, avec de grands hommes et femmes cubains et plusieurs combattants non cubains, où la révolution cubaine victorieuse est apparue il y a plus de 60 ans », a-t-elle souligné.

Rivas a souligné l’héritage de Fidel Castro en termes d’unité des peuples du tiers monde et d’intégration latino-américaine et caribéenne, ainsi que dans la recherche de la justice sociale. Selon l’activiste, les idées de Fidel Castro sont pleinement valables, avec ses appels à sauver l’humanité de la menace du modèle capitaliste de production et de développement et à défendre les droits humains fondamentaux et inaliénables, tels que l’éducation et la santé. «C’est pourquoi nous pouvons dire: Fidel, vous êtes ici et vous serez toujours parmi nous», a déclaré Rivas.