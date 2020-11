Fausses alertes de coup d’Etat en Afrique: un militaire condamné à 10 ans de prison au Bénin

La Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (Criet) a ouvert sa première session criminelle au titre de l’année judiciaire 2020-2021, ce 10 novembre. Elle a condamné à 10 de prison ferme, l’accusé dans le premier dossier inscrit au rôle. Il s’agit d’un ancien militaire ivoirien, accusé de faux en écriture publique et diffusion de fausses nouvelles.

10 ans de prison ferme pour un ancien militaire ivoirien, réfugié au Bénin depuis plusieurs années. Il a été condamné pour faux en écriture publique et diffusion de fausses nouvelles. Selon les faits rapportés par Frissons radio, le mis en cause aurait appelé des autorités de certains pays africains pour donner de fausses alertes de coup d’Etat. Il aurait soutiré plusieurs millions de FCFA au Niger, Côte d’Ivoire, Mali, avant d’être démasqué par le Nigéria.

A lire aussi : Bénin – Criet: pour détournement de fonds, des agents du CHD Zou-Collines à la barre ce vendredi

Arrêté par les services de sécurité nigérians, il a été confié à la police béninoise et mis en détention. A la barre, l’accusé a nié les faits et crie à un complot contre sa personne. Son avocate aussi ne semble pas satisfaite du verdict prononcé par la Cour. Elle étudie d’ailleurs déjà l’option d’interjeter appel. Il faut signaler que cet ancien militaire ivoirien est venu au Bénin en 2016 et s’est fait établir une carte d’identité béninoise.