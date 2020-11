Expulsé de la France, Guillaume Soro bientôt au Mali?

Prié de quitter le territoire français, l’ancien président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, passe actuellement ses jours en Belgique. Mais l’exilé politique ivoirien pourrait débarquer au Mali dans les tout prochains jours.

Guillaume Soro n’est plus en France. Exilé à Paris depuis 2019, le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) dit être en mission à Bruxelles en Belgique. Mais de sources médiatiques, l’administration française lui aurait préalablement notifié qu’il n’est pas en règle et qu’il devrait quitter le territoire. Ce qui justifierait son départ pour la Belgique.

Actuellement à Bruxelles, le natif de Kofiplé pourrait débarquer au Mali dans les tout prochains jours. Dans un tweet, l’opposant ivoirien dit avoir appris avec une « immense tristesse » le décès de l’ex-président malien, Amadou Toumani Touré. Il a présenté ses condoléances au « peuple malien », et se dit « prêt à prendre part aux cérémonies funéraires ».

Pour rappel, des rumeurs avaient annoncé Guillaume Soro au Mali, à l’approche de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020. Des déclarations auxquelles il a finalement apporté un démenti formel.