[Exclu] Présidentielle 2021 au Bénin: Daniel Edah officiellement candidat

Daniel Edah sera bel et bien candidat à l’élection présidentielle de mars 2021 au Bénin. Selon des informations reçues de l’état major du candidat, l’homme devrait faire sa déclaration officielle de candidature ce jour vendredi à 10H.

Candidat malheureux lors des joutes électorales de 2016 ayant vu Patrice Talon porté à la tête du pays, Daniel Edah va retenter sa chance une nouvelle dans son ambition de conquérir le fauteuil présidentiel au Bénin. Avec son slogan, “Il fera beau”, cet ancien fonctionnaire de l’Organisation Internationale de la Francophone face au contexte sociopolitique actuel et face à la question du parrainage avait notifié que « toute autorité vient de Dieu et je respecte l’autorité…même si les lois ne sont pas justes à mon avis, je me dois de les respecter ».

À 43 ans, Daniel Edah est un ancien directeur de l’ensemble artistique et culturel des étudiants à l’université nationale du Bénin – UNB (actuelle université d’Abomey-Calavi), ancien Secrétaire général du festival culturel des clubs UNESCO universitaires de l’Afrique de l’ouest (FESCUAO), militant politique ayant participé activement à la campagne présidentielle de 1996 sur le front universitaire aux côtés de l’ancien Président feu Général Mathieu Kerekou et ancien leader d’organisations et réseaux de jeunes au niveau national et international, ancien fonctionnaire international de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il est également expert en développement et participation des jeunes, très au fait des relations internationales et avec une maîtrise de la géopolitique mondiale surtout dans l’espace francophone, disposant d’une légitimité locale en tant que Conseiller Communal élu dans son arrondissement natal Gohomey (Commune de Djakotomey). Il est aussi le Président du parti politique d’inspiration social-démocrate Mouvement pour la Prospérité Solidaire (MPS) et Candidat à l’élection présidentielle de 2016 en République du Bénin avec la vision d’un Benin économiquement prospère et socialement stable.