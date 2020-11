Europa League: Olivier Verdon et Ludogorets éliminés de la compétition

En déplacement en Angleterre, jeudi, pour le compte de la 4è journée de phase de groupe de Ligue Europa, Ludogorets à été écrasé par les Spurs de Tottenham (4-0). Une lourde défaite pour le club du défenseur béninois Olivier Verdon qui est éliminé de la compétition, à deux journées de la fin.

Le PFC Ludogorets Razgrad a été battu par Tottenham jeudi soir en quatrième journée de phase de groupe de Ligue Europa. Une défaite 4-0 qui met fin aux chances de qualification des visiteurs en huitième de finale. Dominés et malmenés, les coéquipiers du défenseur béninois Olivier Verdon n’ont tenu que le temps d’un quart d’heure de jeu. Crucifiés par Carlos Vinicius (16è et 34è), les visiteurs ont été enterrés en seconde partie par Harry Winks (63è) et Lucas Moura ((73è) qui portèrent le score à 4-0.

Éliminé de la compétition, Ludogorets doit désormais se concentrer sur les deux derniers matchs de ces phases de groupe, histoire d’engranger au moins une victoire pour ne pas quitter le tournoi avec zéro point.

Classement du groupe J après la 4ème journée

1️er R. Antwerp 09 pts +03

2️ème Tottenham 09 pts +08

3️ème Linz ASK 06 pts -03

4️ème Ludogorets 00 pts -08