Ethiopie: les forces du Tigré s’en prennent à la région voisine avec des tirs de missiles

Les forces de la région rebelle éthiopienne du Tigré ont tiré des roquettes vendredi sur la capitale de la région voisine d’Amhara, ont déclaré les autorités d’Amhara, craignant que le conflit ne se transforme en une guerre plus large.

Sur sa page Facebook, le bureau des communications du gouvernement d’Amhara a indiqué vendredi que « le groupe illégal TPLF a lancé une attaque à la roquette vers 1h40 du matin à Bahir Dar ». Il fait allusion dans son message, aux forces du Tigré, le Front de libération du peuple du Tigré. Dans le même message, les responsable de la région ont souligné toutefois que les roquettes tirées n’ont fait aucune victime ni aucun dégât. Bahir Dar, la capitale régionale d’Amhara au bord du lac, est située à des centaines de kilomètres des combats au Tigré. Les réfugiés tigréens ont déclaré à Reuters que la milice Amhara se battait du côté gouvernemental et que les deux régions avaient un différend frontalier.

Ce nouveau développement laisse craindre un élargissement du champ de batail vers d’autres régions et plus de personnes déplacées. Depuis le début de l’offensive éthiopienne des milliers de personnes se sont déplacées vers le Soudan ce qui soulève la question de savoir si le Premier ministre Abiy Ahmed peut maintenir la cohésion de sa nation ethniquement diverse.

L’Éthiopie, une fédération de 10 régions ethniques, a été dominée pendant des décennies par les Tigréens au sein d’une coalition au pouvoir dirigée par le TPLF, jusqu’à ce qu’Abiy, d’origine amhara et oromo, prenne le pouvoir il y a deux ans. Il dit qu’il vise à partager l’autorité plus équitablement dans le pays; le TPLF l’accuse de poursuivre une vendetta contre d’anciens fonctionnaires et de restreindre les droits régionaux.