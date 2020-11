Ethiopie: le patron de l’OMS Tedros Ghebreyesus, accusé de fournir de l’aide aux forces tigréennes

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été accusé par les autorités éthiopiennes de soutenir diplomatiquement et militairement les forces du Tigré.

Selon le chef de l’armée éthiopienne, le général Birhanu Jula, le directeur général de l’OMS avait exhorté les voisins non nommés à «s’opposer à la guerre et à ce que le Front de libération du peuple du Tigré reçoive des armes». Le général n’a fourni aucune preuve de ses allégations et le patron de l’OMS n’a également pas répondu officiellement à ces accusations. Cette accusation intervient alors que le gouvernement fédéral a décidé d’arrêter les dirigeants de la région du Tigré qui auraient attaqué une base militaire fédérale.

Le chef de l’OMS a été visé par ces accusations, car il est d’origine tigréenne et plusieurs hauts responsables de l’armée et des soldats, étant également tigréens, ont été limogés et ou désarmés. Les forces éthiopiennes avancent et se rapprochent de la capitale du Tigré, a déclaré jeudi le gouvernement, après avoir combattu pendant deux semaines contre les dirigeants de la province et sa branche armée.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclenché une campagne militaire contre la région du nord le 4 novembre dans le but déclaré de renverser son parti au pouvoir, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qu’il accuse de défier son gouvernement et de chercher à le déstabiliser.