Ethiopie – Guerre au Tigré: l’Union africaine lance un appel ferme pour la fin des combats

L’Union africaine a appelé à un cessez-le-feu dans la région du Tigré du nord de l’Éthiopie, où les troupes fédérales sont engagées dans une offensive contre le gouvernement local qu’elles accusent d’avoir attaqué une base militaire la semaine dernière.

«Le président (Moussa Faki Mahamat) appelle à la cessation immédiate des hostilités et appelle les parties à respecter les droits de l’homme et à assurer la protection des civils», a déclaré le bloc de l’UA dans un communiqué, appelant également à des pourparlers. La guerre a été déclenchée par l’attaque d’un camp militaire fédéral par les forces locales du Tigré, suscitant la colère d’Addis Abeba.

Dans un rapport de Reuters, plusieurs personnes sont mortes dans ce qu’il convient d’appeler une guerre à huis clos au Tigré alors que les forces du gouvernement combattent le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) qui dirige la région de 9 millions de personnes et qui menace de faire sécession. Des sources militaires et sécuritaires à Amhara, du côté des troupes fédérales, ont fait état de 500 morts du côté tigréen et de centaines également de l’armée nationale.