Ethiopie: fin de l’ultimatum donné au Tigré, l’armée lance l’offensive « finale »

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré jeudi que les forces de l’armée fédérale entameront la «phase finale» d’une offensive dans la région rebelle du nord du Tigré, rapporte Reuters.

Alors que l’ultimatum de 72 heures accordé aux forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) pour déposer les armes ou faire face à un assaut contre Mekelle, la capitale régionale de 500 000 habitants, est arrivé à expiration, Abiy a annoncé que l’armée lancera l’assaut et prendrait la ville. «La période de 72 heures accordée à la clique criminelle du TPLF pour se rendre pacifiquement est maintenant terminée et notre campagne d’application de la loi a atteint son stade final», a tweeté Abiy.

A lire aussi: L’Ethiopie donne un ultimatum de 72 heures au Tigré

«La dernière porte pacifique qui est restée ouverte à la clique du TPLF a maintenant été fermement fermée», a-t-il déclaré. Le Premier ministre a indiqué que les civils seront épargnés et les a appelés à rester cloîtrés chez eux et rester également loin des cibles militaires. «Nos Forces de défense nationales ont soigneusement conçu une stratégie pour traduire en justice la clique criminelle du TPLF sans nuire aux civils innocents, aux sites patrimoniaux, aux lieux de culte, aux institutions de développement et aux biens», a-t-il ajouté. Les affirmations de toutes les parties ont été impossibles à vérifier car les connexions téléphoniques et Internet vers la région sont en panne et l’accès à la zone est étroitement contrôlé.