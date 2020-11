Etats-Unis: Trump annonce qu’il limogera le Dr Fauci après l’élection

Le président américain Donald Trump a indiqué devant ses partisans qu’il allait se débarrasser du Dr Anthony Fauci, après l’élection présidentielle.

Depuis le début de la pandémie, le président et le Dr Fauci sont publiquement en désaccord sur un certain nombre de points, bien que l’épidémiologiste soit devenu une figure populaire pour ses conseils mesurés sur la lutte contre Covid-19. Lors d’un meeting dimanche soir, les partisans de Trump lui ont scandé de licencier son principal expert en virus de son administration, Fauci. La réponse de Trump est aussitôt arrivée et le président a indiqué qu’après les élections de mardi “vous n’en entendrez pas beaucoup parler”.

A lire aussi: Présidentielle US: un bus de Joe Biden pris en sandwich par des partisans de Donald Trump (Vidéo)

“Ne le dites à personne, mais laissez-moi attendre un peu après les élections … j’apprécie les conseils”, a indiqué Trump. Le président et son collaborateur n’ont pas une bonne relation depuis l’arrivée de l’épidémie du Coronavirus. Dimanche, lors d’une interview au Washington Post, Fauci a indiqué qu’il fallait changer de politique en matière de gestion de Covid-19, affirmant que les États-Unis étaient «dans une situation très grave», ajoutant: «Ce n’est pas une bonne situation.»

Les Etats-Unis connaîtront dans les prochaines heures, le nouveau président du pays entre Trump et Joe Biden. La victoire de l’un ou l’autre pourrait signifier le départ de Fauci de la maison blanche.