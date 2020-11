Etats-Unis: les premières nominations de Joe Biden, John Kerry revient aux affaires

Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a choisi lundi un certain nombre de personnes pour les postes de haut niveau du Cabinet et de la Maison Blanche.

Les premières nominations de Biden dans son cabinet et à la Maison Blanche sont sorties et on peut citer, notamment, Antony Blinken au poste de secrétaire d’État, Jake Sullivan au poste de conseiller à la sécurité nationale et Avril Haines au poste de directeur du renseignement national, a indiqué son équipe de transition. Outre ces nominations, il est à noter que l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry agira en tant que «tsar du climat», tandis qu’Alejandro Mayorkas sera nommé secrétaire à la Sécurité intérieure et Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice de l’ONU, a indiqué un communiqué.

“Nous n’avons pas de temps à perdre en ce qui concerne notre sécurité nationale et notre politique étrangère. J’ai besoin d’une équipe prête dès le premier jour pour m’aider à reprendre la place de l’Amérique à la tête de la table, rallier le monde pour relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés et faire progresser notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs. C’est le cœur de cette équipe. Ces personnes sont tout aussi expérimentées et éprouvées en cas de crise qu’elles sont innovantes et imaginatives », a déclaré Biden lors de l’annonce de ces nominations.

« Leurs réalisations en diplomatie sont inégalées, mais elles reflètent également l’idée que nous ne pouvons pas relever les défis profonds de ce nouveau moment avec une vieille pensée et des habitudes inchangées, ou sans diversité de contexte et de perspective. C’est pourquoi je les ai choisis », a ajouté le président élu des Eats-Unis.