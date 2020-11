Etats-Unis: le Premier ministre israélien envoie un «message d’adieu» à Donald Trump

Le Premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu a adressé un message de remerciement à Donald Trump pour ses services rendus à Israël durant son mandat.

« Merci Donald Trump pour l’amitié que vous avez témoignée à l’État d’Israël et à moi personnellement, pour avoir reconnu Jérusalem et le Golan, pour avoir défendu l’Iran, pour les accords de paix historiques et pour avoir porté l’alliance américano-israélienne à des sommets sans précédent », a twitté Netanyahu.

Ce message du PM israélien intervient alors qu’aux Etats-Unis les résultats de l’élection présidentielle ont donné vainqueur le candidat démocrate Joe Biden contre son challenger républicain Donald Trump. Ce dernier conteste les résultats et assure avoir gagné le scrutin ; il annonce saisir les institutions judiciaires pour réclamer le recompte de voix.