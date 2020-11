Etats-Unis: le chef de cabinet de Donald Trump positif au coronavirus

Le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, a été testé positif au coronavirus, a-t-on appris auprès des médias américains.

Deux hauts responsables de l’administration américaine ont confirmé vendredi que Meadows avait été testé positif au coronavirus, qui a tué plus de 236000 Américains cette année. Meadows a voyagé avec Trump à l’approche du jour du scrutin et est apparu pour la dernière fois en public tôt mercredi matin sans masque. Il avait été l’un des proches collaborateurs autour de Trump lorsque le président américain a attrapé le virus, il y a plus d’un mois, mais a été testé quotidiennement et a maintenu son horaire de travail régulier. Son cas intervient quinze jours après que Marc Short, chef de cabinet du vice-président Mike Pence, et d’autres assistants ont été testés positifs au virus.

A lire aussi: Coronavirus: l’Afrique lorgne la barre des 2 millions de cas

Les cas de Covid-19 aux États-Unis ont augmenté de plus de 50% au cours des deux dernières semaines et la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens est passée de 61 166 le 22 octobre à 94 625 le 5 novembre.