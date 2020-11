Etats-Unis: la réaction de l’équipe de Joe Biden après le feu vert de Trump pour la transition

Le président américain, Donald Trump, a donné son feu vert pour la transition vers l’équipe de Joe Biden. Une décision que l’équipe du président élu a saluée.

L’équipe de Biden s’est félicitée de la libération longtemps retardée de l’aide gouvernementale pour son équipe de transition, une étape qu’il a qualifiée de cruciale pour “un transfert de pouvoir harmonieux et pacifique”.

“L’administrateur de la GSA a reconnu le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris comme les vainqueurs apparents de l’élection, fournissant à l’administration entrante les ressources et le soutien nécessaires pour effectuer un transfert de pouvoir en douceur et pacifique”, a déclaré Biden dans un rapport.

La responsable de l’administration des services généraux, Emily Murphy, qui nie avoir agi sous la pression politique, a refusé depuis les élections du 3 novembre de libérer le paquet standard d’aide que son agence gère à l’équipe entrante de Biden.