États-Unis: Joe Biden dénonce l’« incroyable irresponsabilité » de Donald Trump

Le président américain élu Joe Biden a dénoncé jeudi 19 novembre l’« incroyable irresponsabilité » de Donald Trump, qui refuse toujours d’accepter sa défaite lors de l’élection du 3 novembre.

L’actuel locataire de la Maison-Blanche dénonce, sans la moindre preuve tangible, des fraudes massives dans plusieurs États et s’est lancé dans une guérilla judiciaire menée, dans une extrême confusion, par son avocat personnel Rudy Giuliani. « Je pense que (les Américains) sont les témoins d’une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie », a déclaré M. Biden depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.

« Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne », a-t-il poursuivi. « Je suis convaincu qu’il sait qu’il a perdu et que je prêterai serment le 20 janvier. Ce qu’il fait est tout simplement scandaleux. » Au niveau national, Joe Biden, qui fête ses 78 ans vendredi, a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin du 3 novembre, contre un peu moins de 74 millions pour le milliardaire républicain.

Jusqu’au bout, jusqu’à la limite. Telle est la consigne donnée par Donald Trump à ses ministres, ses conseillers et ses avocats. Premier objectif du président sortant, tout faire pour retarder le comptage des votes, mettre en évidence des cas de fraude et délégitimer la victoire de Joe Biden. À la tête d’une équipe d’avocats, l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, fait pression sur les responsables républicains et les assemblées à majorité républicaine des États concernés pour bloquer la certification du vote, nommer leurs propres grands électeurs et perturber le vote du Collège électoral prévu le 14 décembre. Les recours déposés devant les tribunaux n’ont pas eu le succès escompté, mais la stratégie de délégitimation fonctionne.