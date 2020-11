États-Unis: Donald Trump vend un de ses très luxueux hélicoptères (Photo)

Donald Trump possède pas moins de trois appareil Sikorsky S76-B 1989. Celui qui s’accroche à la Maison Blanche a décidé de se séparer de l’un d’eux.

Le président américain sortant Donald Trump vient de mettre son hélicoptère privé en vente. L’hélicoptère, un Sikorsky S76-B 1989, compte 6259 heures de vol et 19159 cycles, ou décollages et atterrissages. Le Sikorsky S76-B 1989 du 45e président américain est un appareil très luxueux. Six passagers peuvent y prendre place dans des fauteuils en cuir. La cabine est confectionnée en bois d’acajou vernis. On y trouve quatre compartiments réfrigérés et un bar incluant trois décanteurs à vin.

President Trump's Personal Helicopter For Sale, Make an Offer! https://t.co/e1HBaHHNue — TMZ (@TMZ) November 9, 2020

Donald Trump, qui a été défait par Joe Biden aux élections américaines du 3 novembre dernier, n’utilisait plus son propre hélicoptère depuis son entrée à la Maison-Blanche. Le 45e président utilisait plutôt un hélicoptère de fonction, le Marine One, ou encore l’avion présidentiel, le Air Force One.

L’hélicoptère personnel de Donald Trump a été mis en vente sur le site spécialisé canadien Aero Asset. Il n’y a pas de prix affiché, les intéressés doivent plutôt faire une offre. Selon Forbes, ce type d’appareil se vend aux alentours de 1,4 million de dollars et plus du double pour les versions plus récentes.