Etats-Unis: Donald Trump accepte enfin de quitter la Maison Blanche avec une petite condition

Le président américain Donald Trump se dit prêt à quitter la Maison Blanche, si le Collège électoral, les grands électeurs, actent la victoire de son challenger, le président élu, Joe Biden.

Il s’agit de la plus grande concession du président sortant des Etats-Unis depuis sa défaite à l’élection présidentielle du 3 novembre dernier. Trump répétait des allégations infondées de fraude électorale massive et refusait d’accepter qu’il a perdu le scrutin. S’adressant aux journalistes à l’occasion de la fête de Thanksgiving, le républicain a déclaré que si le démocrate Biden, qui doit être assermenté le 20 janvier, est officiellement déclaré vainqueur par le collège électoral, il quittera la Maison Blanche. «Certainement je le ferai. Certainement je le ferai. Et vous le savez”, a-t-il répondu en ajoutant cependant qu’il lui serait difficile de concéder parce que «nous savons qu’il y a eu une fraude massive».

«C’était une élection truquée … au plus haut niveau», a insisté Trump dans un discours parfois décousu à la Maison Blanche, tout en continuant à n’offrir aucune preuve concrète d’irrégularités du vote. Aux États-Unis, un candidat devient président en obtenant le plus de votes «électoraux» plutôt qu’en obtenant la majorité du vote populaire national. Les électeurs, répartis entre les 50 États et le district de Columbia en grande partie en fonction de leur population, sont des partisans loyalistes qui s’engagent à soutenir le candidat qui a remporté le vote populaire dans leur État. Biden a remporté l’élection avec 306 votes du collège électoral, beaucoup plus que les 270 requis, contre 232 de Trump, et les grands électeurs doivent se réunir le 14 décembre pour officialiser le résultat.