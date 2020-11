Etats-Unis: «cette élection a été juste et son résultat est clair», George Bush

L’ancien président américain George W. Bush a déclaré que le peuple américain «peut avoir la certitude que cette élection a été fondamentalement juste, que son intégrité sera maintenue et que son résultat est clair».

C’est à travers un communiqué que Bush a indiqué qu’il n’y a aucune zone d’ombre sur les élections américaines. Il a souligné, suite à la victoire de Joe Biden, que «peu importe comment vous votiez, votre vote comptait». L’ancien président et membre du parti républicain, a indiqué également que le président Donald Trump avait le droit de demander des recomptages et d’engager des poursuites judiciaires, toutes les questions non résolues devant être «correctement tranchées».

M. Bush a déclaré que le moment était venu “de nous rassembler pour le bien de nos familles et de nos voisins, et pour notre nation et son avenir”. Il a dit qu’il s’était entretenu avec M. Biden et a remercié le président élu pour ce que M. Bush a qualifié de «message patriotique» dans son discours national samedi soir après avoir été déclaré vainqueur des élections. George Bush a déclaré que même si lui et Biden avaient des divergences politiques, le président élu «était un homme bon qui a gagné sa chance de diriger et d’unifier notre pays».