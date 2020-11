En Ouganda, l’élection présidentielle est fixée au 14 janvier

L’élection présidentielle en Ouganda, qui opposera notamment le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, à la star de la chanson et député Bobi Wine, se tiendra le 14 janvier 2021, a annoncé mercredi la commission électorale.

“Le 14e jour de janvier a été désigné jour de vote pour les élections présidentielles de 2021”, a dévoilé sur son compte Twitter le porte-parole de la commission électorale ougandaise Paul Bukenya. Ce responsable n’a pas donné de détails sur la campagne électorale mais a précisé à l’AFP que la commission électorale avait donné rendez-vous à tous les candidats jeudi pour leur fournir “le programme détaillé” de l’élection.

L’élection présidentielle de janvier, avec 11 candidats en lice, s’annonce tendue. Le régime du président Museveni, 76 ans, a montré ces derniers mois de nombreux signes de nervosité à l’encontre de Bobi Wine – nom d’artiste de Robert Kyagulanyi, 38 ans.

Elu député en 2017, Bobi Wine est devenu le porte-parole d’une jeunesse ougandaise urbaine et souvent très pauvre qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Museveni. Mardi, alors qu’il venait d’enregistrer sa candidature à la présidentielle, il a été arrêté une énième fois par les forces de sécurité, qu’il a accusées de brutalités. Mi-octobre, la police et l’armée avaient conjointement perquisitionné le siège de sa formation politique, emportant ordinateurs et autres documents.

A l’instar de Kizza Besigye, le principal rival de M. Museveni lors des précédentes élections présidentielles, Bobi Wine a été arrêté ou assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018.