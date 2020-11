Emmanuel Macron déprogramme le sommet Afrique-France

L’Elysée a décidé d’annuler le Sommet France-Afrique pour le programmer en juin 2021 à Montpelier.

Le Sommet France-Afrique prévue pour se tenir du 4 au 6 juin 2020, n’aura malheureusement pas lieu cette année. Autrefois reporté sine die en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit à travers le monde, le sommet tant attendu a finalement été reprogrammé par l’Hexagone. En effet, le président Français Emmanuel Macron a fait savoir, dans les colonnes de l’hebdomadaire Jeune Afrique, que le Sommet France-Afrique aura lieu en juin 2021.

Il ajoute que le sommet aura lieu à Montpelier et non à Bordeaux. Quelque 54 chefs d’États et 500 entreprises françaises et africaines étaient attendus à ce sommet qui devrait être le plus grand événement de 2020 à Bordeaux. Il faut souligner que l’annonce du choix de Montpelier suscite quelques amertumes à Bordeaux.