«Emmanuel Adébayor n’est pas bon au lit, il ne peut pas me satisfaire en 10 minutes»

Après une partie de jambe en l’air avec le joueur togolais, Emmanuel Adébayor, la mannequin Adja Diallo a fait une grosse révélation sur ses compétence au lit.

Connue comme croqueuse des stars africaines du cuir rond, la mannequin sénégalaise Adja Diallo qui a confirmé avoir été en couple avec Didier Drogba vient de jeter le grappin sur Emmanuel Adebayor.

Selon coupfrancs, après un match torride de jambes en l’air avec l’attaquant togolais, Adja Diallo a retrouvé Kossi Prince Segbe qui évoluait à Auxerre. Ce dernier serait un jeune ami d’Emmanuel Adebayor.

“Il n’a pu me satisfaire en 10 minutes”

Après ses expériences avec ce dernier, la mannequin s’en est prise à Adebayor à qui elle reproche de ne pas avoir été à la hauteur comme des stars africaines, comme Didier Drogba.

A en croire la jeune femme, le capitaine des Éperviers n’assure pas des préliminaires de l’échauffement jusqu’aux prolongations et “tout mis ensemble, son match ne dépasserait pas 10 minutes” .

‘’Adebayor n’est pas bon au lit, il n’est pas du tout performant. Il n’a pu me satisfaire…’’, a-t-elle confié dans le magazine sénégalais ”En Vogue”. « Elle est sortie avec Drogba. Ce dernier l’aimait éperdument », a révélé Paco Jackson cité par coupfrancs en confirmant qu’Adebayor a eu une relation avec la mannequin.

“C’est de l’histoire ancienne “

« Je vais vous dire une chose. Les footballeurs sont de vulgaires menteurs. Quand ils sont ensemble, ils se racontent au détail près tout ce qu’ils font avec les filles. Un tel dira ‘je l’ai emmenée au 7e ciel’, un autre dira ‘yobounako ardo’ » Paco Jackson

A noter que Adja Diallo avait elle même confirmé sa relation avec Didier Drogba. « J’ai bel et bien eu une relation amoureuse avec Didier Drogba, mais cette relation est maintenant une histoire ancienne. C’est derrière moi. Je vis ma vie avec mon nouveau chéri et tout se passe bien. On me reproche d’être proche des footballeurs, mais je confirme que pour Fadiga qui a aussi été mon petit copain et pour Didier Drogba, c’est de l’histoire ancienne », a-t-elle révélé auprès de Kebs de la 2stv lors de l’émission “Ça me dit Mag”.